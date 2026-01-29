Nach "deutlichem Rückschritt": Bauer erwartet "eine Reaktion"

SID 29.01.2026 • 13:54 Uhr Der VfL Wolfsburg will in Köln wieder in die Spur finden.

Trainer Daniel Bauer glaubt trotz des jüngsten Rückschlags an einen Turnaround beim kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. „Wir werden morgen ein anderes Gesicht zeigen. Ich bin total davon überzeugt, dass wir morgen eine Antwort geben, eine Reaktion zeigen“, sagte der 43-Jährige vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

Nach der bitteren Niederlage beim FSV Mainz 05 (1:3) am vergangenen Spieltag richtet sich der Blick der Wölfe auf Platz zwölf (19 Punkte) weiter nach unten. „Wir waren zuletzt einfach unter Stress noch nicht stabil genug in unseren Abläufen“, erklärte Bauer. Die Partie in Mainz sei „ein deutlicher Rückschritt“ gewesen, „auf einmal war alles weg. Wir haben es sehr intensiv aufgearbeitet und hatten eine sehr gute Trainingswoche.“