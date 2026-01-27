Gladbach reagiert auf Omlin-Abgang

SID 27.01.2026 • 18:44 Uhr Borussia Mönchengladbach schließt die Lücke im Torhüterteam.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auf den Wechsel von Jonas Omlin zu Bayer Leverkusen reagiert und Torwart Jan Olschowsky zurückgeholt.

Wie der Klub bekannt gab, beendet die Borussia die Leihe des 24-Jährigen zum Drittligisten Alemannia Aachen vorzeitig.

Nächste Chance für Olschowsky

„Jan, der bei uns ausgebildet worden ist, bekommt nun wieder die Chance, sich im Torhüterteam seines Stammvereins zu beweisen“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: „Die Leihe nach Aachen ist gut verlaufen; er war über ein Jahr hinweg zuverlässiger Stammkeeper seiner Mannschaft und hat sich dort sportlich, aber auch persönlich gut entwickelt.“