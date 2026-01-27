Newsticker
Gladbach reagiert auf Omlin-Abgang

Borussia Mönchengladbach schließt die Lücke im Torhüterteam.
Borussia Mönchengladbach schließt die Lücke im Torhüterteam.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auf den Wechsel von Jonas Omlin zu Bayer Leverkusen reagiert und Torwart Jan Olschowsky zurückgeholt.

Wie der Klub bekannt gab, beendet die Borussia die Leihe des 24-Jährigen zum Drittligisten Alemannia Aachen vorzeitig.

Nächste Chance für Olschowsky

„Jan, der bei uns ausgebildet worden ist, bekommt nun wieder die Chance, sich im Torhüterteam seines Stammvereins zu beweisen“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: „Die Leihe nach Aachen ist gut verlaufen; er war über ein Jahr hinweg zuverlässiger Stammkeeper seiner Mannschaft und hat sich dort sportlich, aber auch persönlich gut entwickelt.“

Am Dienstagmorgen hatte sich der Schweizer Nationalspieler Omlin, der in Gladbach seinen Stammplatz an Moritz Nicolas verlor, auf Leihbasis dem Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen angeschlossen. Dort soll er die verletzte Nummer eins Mark Flekken ersetzen.

