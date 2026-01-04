FC Bayern: Dann trifft Neuer seine Entscheidung

SID 04.01.2026 • 15:52 Uhr Der Torhüter und Kapitän des FC Bayern verrät, wann er eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will. Manuel Neuer gibt aber einen Hinweis, wie seine Tendenz aussieht.

Manuel Neuer will mit der Entscheidung über seine sportliche Zukunft noch eine Weile warten.

Er stehe einer Vertragsverlängerung „positiv“ gegenüber, sagte der Torhüter und Kapitän des FC Bayern beim Besuch des Fanclubs Emertsham im Landkreis Traunstein. Er wolle aber noch sehen, „wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln“.

FC Bayern: Dann will Neuer „final entscheiden“

Ende März, Anfang April werde er „final entscheiden“, ergänzte Neuer.

Der 39-Jährige ist zudem „zuversichtlich“, beim Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder im Tor zu stehen.

Mitte Dezember hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten.