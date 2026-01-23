Neuer Stürmer für Dynamo: Ben Bobzien kommt aus Mainz

Newsticker
Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hat sich Dynamo Dresden offensiv verstärkt. Der Verein hat den Stürmer Ben Bobzien vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet.
Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hat sich Dynamo Dresden offensiv verstärkt. Der Verein hat den Stürmer Ben Bobzien vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet.

Dynamo Dresden hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga offensiv verstärkt. Stürmer Ben Bobzien vom FSV Mainz 05 wechselt per Leihe zum Vorletzten der Tabelle.

Bobzien sei „variabel einsetzbar“, sagte Sören Gonther, Geschäftsführer Sport bei Dynamo. Der 22-Jährige habe sich „in den zurückliegenden Jahren stetig weiterentwickelt“ und sei „in der Bundesliga in Österreich zu einem Leistungsträger herangewachsen.“

Bobzien war in dieser Saison in Mainz kaum zum Zug gekommen. Bei den abstiegsbedrohten Sachsen erhält er die Rückennummer 20.

