Ohrfeige für Jugendlichen: Ungeheuerliche Vorwürfe gegen VfL-Profi

SID 06.01.2026 • 14:24 Uhr Der Vorfall hatte sich bei einem Hallenturnier in der Slowakei ereignet. Zu möglichen Konsequenzen hält sich der VfL bedeckt.

Innenverteidiger Denis Vavro vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat abseits des Rasens für Aufregung gesorgt.

Wie der kicker berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

Sein Klub reagierte gegenüber dem kicker: „Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles weitere bleibt intern.“

Untersuchungen laufen auch in der Slowakei

Wie es in dem Bericht weiter heißt, befasse sich derweil die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes mit dem Fall.