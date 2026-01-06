Newsticker
Ohrfeige für Jugendlichen: Ungeheuerliche Vorwürfe gegen VfL-Profi

Der Vorfall hatte sich bei einem Hallenturnier in der Slowakei ereignet. Zu möglichen Konsequenzen hält sich der VfL bedeckt.
Denis Vavro soll einen Jugendlichen geschlagen haben
© IMAGO/regios24
SID
Innenverteidiger Denis Vavro vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat abseits des Rasens für Aufregung gesorgt.

Wie der kicker berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

Sein Klub reagierte gegenüber dem kicker: „Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles weitere bleibt intern.“

Untersuchungen laufen auch in der Slowakei

Wie es in dem Bericht weiter heißt, befasse sich derweil die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes mit dem Fall.

Der Nationalspieler war 2024 auf Leihbasis vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt, im vergangenen Sommer verpflichteten die Wölfe den Abwehrmann fest. Sein Vertrag läuft bis 2027. In der laufenden Saison verlor Vavro jedoch seinen Stammplatz, er kommt bislang nur auf vier Einsätze in der Bundesliga.

