"Philosophie schärfen": Hjulmand pocht auf Wiedergutmachung

SID 23.01.2026 • 14:14 Uhr Nach dem schwachen Auftritt von Bayer Leverkusen in der Champions League gegen Olympiakos Piräus setzt Trainer Kasper Hjulmand auf Wiedergutmachung. Für das Spiel gegen Werder Bremen kehrt Exequiel Palacios in den Kader zurück.

Nach dem schwachen Auftreten in der Champions League bei Olympiakos Piräus setzt Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand auf Wiedergutmachung. „Wir müssen unbedingt eine Leistung auf den Platz bringen, um den Sieg zu holen“, sagte der Däne am Freitag.

Nach der 0:2-Niederlage habe man „viel gesprochen und analysiert“ und wolle nun „unsere Philosophie gegen Werder schärfen.“ Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt die Werkself Werder Bremen im ausverkauften Stadion.

Leverkusen: Palacios kehrt zurück

Zurück im Kader wird dann Exequiel Palacios sein. Der Mittelfeldspieler stand seit September vergangenen Jahres aufgrund einer Adduktorenverletzung nicht mehr auf dem Platz. Hjulmand sagte über ihn: „Er hat diese großen Emotionen und sehr viel Erfahrung. Wir freuen uns, dass er zurück ist. Und die nächsten Wochen kann er in unser Spiel reinkommen.“ Er sei wie der „lion in the cave“ und „bereit zu spielen.“