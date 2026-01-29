Polzin: Gespräche zu Dompé „kommende Woche“ - Fokus auf Bayern

SID 29.01.2026 • 14:47 Uhr Der HSV-Coach will das Thema möglichst von der Mannschaft fernhalten und sich auf die schwere Aufgabe konzentrieren. Seine Enttäuschung ist aber groß.

Trainer Merlin Polzin will sich mit dem Fall Jean-Luc Dompé erst nach dem Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München wieder intensiver beschäftigen. Erst dann sollen auch weitere Schritte beschlossen werden. „Im Nachgang kommende Woche werden wir in Ruhe und ohne Emotionen sprechen und die weiteren Schritte an ihn und alle anderen kommunizieren“, sagte Polzin vor dem Nord-Süd-Schlager: „Damit ist das Thema für mich abgehakt - so hart es klingt . “

Angreifer Dompé war wenige Stunden zuvor vom Verein wegen seiner Alkoholfahrt „bis auf Weiteres suspendiert“ worden. Über mögliche „weitere Konsequenzen“ werde noch beraten, schrieb der Verein in einer Stellungnahme. Polzin wollte deswegen den Blick aufs Sportliche richten, ließ sich aber trotzdem einige Sätze entlocken.

„Fehler macht jeder, aber man muss daraus lernen“, sagte der 35-Jährige: „Jetzt freuen wir uns, die Bayern zu Gast zu haben. Alles Weitere klärt sich in den nächsten Tagen.“ Er wolle „nicht zu viel Energie und Zeit“ daran verlieren. Dennoch sei seine Enttäuschung über das Fehlverhalten „natürlich groß. Da mache ich keinen Hehl draus.“

Der 30 Jahre alte Dompé war am vergangenen Sonntagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet.