Hamburger SV: Polzin nimmt Spieler in die Pflicht - Platzverweise nicht "zu aktzeptieren"

SID 12.01.2026 • 16:06 Uhr Der HSV steht in dieser Saison schon bei sechs Platzverweisen. Trainer Merlin Polzin setzt auf Eigenverantwortung.

Trainer Merlin Polzin (35) vom Hamburger SV setzt beim Vermeiden von unnötigen Platzverweisen auf die Eigenverantwortung seiner Spieler.

Es gebe die „klare Aufforderung“, dass sich „vorbelastete Spieler dementsprechend zu verhalten“ haben, sagte Polzin am Montag vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (Dienstag, 20.30 Uhr).

Vermeidbare Platzverweise seien nicht „zu akzeptieren“ und helfen „definitiv nicht, wenn wir wissen, dass es in der Bundesliga im Elf-gegen-Elf schon anspruchsvoll für uns ist“.

Polzin ärgert sich über gelbe Karten

Zuletzt beim 1:2 beim SC Freiburg hatte der HSV schon den sechsten Platzverweis der Saison kassiert.

„Wir müssen vor allem auch darauf achten, dass wir uns einfach keine unnötigen Gelben Karten einfangen“, sagte Polzin, gerade zu Spielbeginn: „Das sollten wir versuchen, zu vermeiden. Da sind die Jungs in der Pflicht.“