Vor Derby: HSV verzichtet auf Kampfansagen

SID 21.01.2026 • 14:54 Uhr Das Hinspiel verlief einseitig zugunsten des FC St. Pauli. Vor dem Rückspiel sieht sich der HSV deutlich besser aufgestellt.

Entwicklung nachweisen, Revanche nehmen, aber nicht mit markigen Sprüchen auffallen: Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV verzichtet vor dem Derby beim FC St. Pauli bewusst auf Kampfansagen an den ungeliebten Nachbarn.

„Ich halte ganz wenig davon, nach außen irgendwelche Parolen auszurufen“, sagte der 35-Jährige: „Wir wollen nicht reden, wir wollen liefern. Wir wollen uns nicht über Sprüche in den Medien, in den Zeitungen oder auf den Internetseiten definieren, sondern wir wollen uns darüber definieren, was am Freitag ab 20:30 Uhr stattfindet.“

Das Hinspiel verlor Polzin mit seinem Team klar unterlegen 0:2, mittlerweile haben die Rothosen den Kiezklub, der aktuell Tabellenletzter ist, aber hinter sich gelassen.

Polzin: „Andere HSV-Mannschaft als im Hinspiel“

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine andere HSV-Mannschaft sein wird als im Hinspiel“, sagte Polzin: „Für uns wird es darum gehen, dass wir die Emotionen nutzen, dass sie uns beflügeln, dass sie uns helfen.“