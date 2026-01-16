Raum vor Bayern-Revanche: "Es wird ein komplett anderes Spiel"

SID 16.01.2026 • 10:01 Uhr Nach der 0:6-Niederlage im Hinspiel wollen sich die Leipziger rehabilitieren.

Kapitän David Raum sieht Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach der 0:6-Klatsche im Hinspiel bei Bayern München für eine Revanche gewappnet. „Zu Saisonbeginn haben sie uns regelrecht überrollt, aber jetzt wird es ein komplett anderes Spiel. Wir haben neue Spieler, wir spielen ganz anders als zu Saisonbeginn, der Trainer hat ein besseres Gefühl für uns – und wir für seine Ideen“, sagte Raum in einer internationalen Medienrunde vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Trotzdem macht sich der 27-Jährige keine Illusionen. Er erwarte „ein schweres Spiel. Meiner Meinung nach sind die Bayern eine der besten, vielleicht sogar die beste Mannschaft der Welt im Moment.“ Auch wenn Leipzig auf eine Überraschung hofft, steht für Raum fest: „Bayern wird Meister.“

Für die Leipziger sei indes die Qualifikation für die Champions League das klare Saisonziel. „Wir haben ein Spiel weniger als die anderen. Wenn wir das gewinnen, stehen wir sehr gut da. Alles darüber hinaus wäre Träumerei. Realistischer ist der Pokal“, erklärte der Nationalspieler. Allerdings steht im Viertelfinale das Auswärtsspiel in München an.