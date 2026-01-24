„Respektlos“: Vuskovic attackiert St.-Pauli-Fans

SID 24.01.2026 • 08:55 Uhr Der HSV-Jungstar muss im sportlichen enttäuschenden Stadtderby wegen seinem Bruder viel einstecken. Nach dem Abpfiff entlädt sich der Frust.

Luka Vuskovic war vor Wut kaum noch zu bremsen, das sportlich enttäuschende 113. Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV nahm nach dem Abpfiff doch noch etwas Fahrt auf. „Ich weiß nicht, was die Fans von St. Pauli denken. Es ist sehr respektlos, meine Familie und meinen Bruder anzugreifen“, sagte der 18-jährige Kroate nach dem 0:0 bei Sky.

Die Provokationen der Heim-Fans gegen ihn und seinen älteren Bruder Mario Vuskovic, der wegen Doping noch bis November gesperrt ist, wollte der HSV-Innenverteidiger nicht auf sich sitzen lassen. „Ich habe nichts Gutes über die Fans zu sagen“, sagte Vuskovic, der auf das Verhalten der Heim-Fans nach Abpfiff mit einem Zeigefinger auf den Lippen reagierte.

Schon während des Spiels hatten die St.-Pauli-Fans ein Banner gezeigt, darauf stand: „Aufputschmittel & ehrliche Arbeit? Mach ‚ne Handwerkslehre, Mario #44! Irgendein HSVer lügt immer …“ Der Buchstabe „i“ im Namen „Mario“ wurde dabei mit einer Spritze dargestellt – offensichtlich eine Anspielung auf Doping.

HSV-Trainer Merlin Polzin verteidigte seinen Jungstar: „Wir haben einen 18-jährigen Menschen, der sehr viel Last auf sich trägt, was mit Mario Vuskovic passiert ist“, sagte Polzin auf der Pressekonferenz. „Ich kann Lukas‘ Unmut extrem nachvollziehen. Wenn man diese Sprüche, Worte, Aufforderungen und Gesten entgegengebracht bekommt, dann hat das nichts mit dem zu tun, wofür nicht nur beide Vereine und die Stadt Hamburg als weltoffene Stadt stehen sollten.“