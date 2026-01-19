"Robbery"-Vergleiche in München: "Mag das überhaupt nicht"

SID 19.01.2026 • 05:32 Uhr Michael Olise und Luis Díaz brillieren als neue Flügelzange beim FC Bayern und wecken Erinnerungen an Arjen Robben und Franck Ribéry.

Michael Olise und Luis Díaz als neues "Robbery"-Duo in München? Die Stars von damals halten nicht viel von dem Vergleich für die Flügelzange des FC Bayern. "Zu meiner Zeit haben sie uns auch mit anderen Spielern verglichen, ich mag das überhaupt nicht", sagte Arjen Robben am Rande des Legends Cup in München: "Jeder Spieler ist einzigartig, jeder hat seine eigenen Qualitäten, seine eigene Persönlichkeiten."

Olise und Díaz hatten für den deutschen Fußball-Rekordmeister zuletzt immer wieder mit starken Leistungen brilliert und damit Erinnerungen an Robben und dessen kongenialen Partner Franck Ribéry geweckt. "Das Wichtigste ist, dass sie im Moment sehr wichtig sind für die Mannschaft", betonte Robben. Und auch Ribéry ergänzte mit Blick auf Olise: "Er ist noch jung, er macht es schon sehr gut und muss so weiter machen. Wenn er so spielt, sind wir zufrieden."

Der Franzose Olise und der Kolumbianer Díaz "machen ihre Sache überragend", lobte auch der langjährige Bayern-Kapitän Philipp Lahm: "Ich weiß nicht, ob man sie vergleichen kann, am Ende kommt es auf Titel an und da können wir mal abwarten, was da rauskommt."