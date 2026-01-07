Kovac ein Titel-Trainer für den BVB? Sammers klares Urteil

SID 07.01.2026 • 08:31 Uhr Der BVB-Berater stärkt dem Coach nach der Kritik der vergangenen Wochen den Rücken.

Klubberater Matthias Sammer traut Trainer Niko Kovac durchaus den großen Wurf beim Bundesligisten Borussia Dortmund zu. Der Kroate könne „definitiv“ ein Titel-Trainer für den BVB sein, sagte Sammer im Interview mit der Sport Bild. Aktuell steht Dortmund unter Kovac, der im Februar 2025 übernommen hatte, auf Platz zwei der Tabelle - neun Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.

Zuletzt hatte es jedoch Kritik an Kovac gegeben, nachdem der BVB lediglich vier der vergangenen zehn Pflichtspiele gewonnen hatte. Unentschieden in der Liga beim Hamburger SV oder in Freiburg und in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt hatten für Diskussionen gesorgt, dazu war die Borussia im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen ausgeschieden.

Sammer zieht bei Kovac den Hitzfeld-Vergleich

„Die Partien, die wir nur remis gespielt haben, hätten wir in der Vergangenheit verloren. Speziell in Hinrunden“, merkte Sammer derweil an - und nahm Kovac in Schutz. „Weder Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes noch Carlo Ancelotti gehörten zu der Kategorie Trainer, die den Fußball mit ihrem Stil außergewöhnlich geprägt haben. Aber sie waren sehr erfolgreich. Und das ist das Wesentliche. Wir sollten sehen, was Niko faktisch verbessert hat: weniger Gegentore, mehr erzielte Tore. Bessere Körperlichkeit, besserer Geist.“