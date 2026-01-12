Schmidt schwört Heidenheim auf Kellerduell ein

SID 12.01.2026 • 12:57 Uhr In Mainz komme es auf jeden Zweikampf an, sagt der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt und bestätigt, dass sich sein Klub noch einmal verstärken werde.

Trainer Frank Schmidt schwört den 1. FC Heidenheim vor dem Kellerduell beim FSV Mainz 05 auf echten Abstiegskampf ein. „Es kommt darauf an, dass man gut und leidenschaftlich verteidigt, keinem Zweikampf aus dem Weg geht und Kämpferherz zeigt“, sagte der Coach über die Begegnung des Tabellenvorletzten beim Letzten am Dienstag (20.30 Uhr/Sky).

„Es wird ein Kampf auch im Kopf“, betonte Schmidt, aber: „Wir sehen die Chance, die wir haben - die Möglichkeit, den Abstand zu vergrößern. Daran sollte jeder glauben!“ Denn im Falle eines Sieges stünde Heidenheim sechs Punkte vor Mainz.

Die Rheinhessen erleben aber unter Trainer Urs Fischer einen Aufschwung und sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. „Ich schätze den Urs sehr, er ist ein erfahrener Mann, der mit Union Berlin Großartiges erreicht hat“, sagte Schmidt, „er steht als Schweizer für Stabilität, wie bei einem Schweizer Uhrwerk“.