Bundesliga: Eintracht-Coach mahnt zur Ruhe

SID 30.01.2026 • 14:38 Uhr Eintracht Frankfurt steht gegen Bayer Leverkusen enorm unter Druck. Für Interimscoach Schmitt könnte es das vorerst letzte Spiel mit den Profis sein.

Trotz drei Niederlagen in bisher drei Spielen als Interimscoach von Eintracht Frankfurt blickt Dennis Schmitt optimistisch auf das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). „Wir haben das Gefühl, dass die Jungs nochmal enger zusammengerückt sind, dass eine gute Stimmung da ist“, sagte Schmitt trotz der anhaltenden Negativserie, „wir freuen uns auf das Spiel.“

Nach zuletzt fünf Bundesligapartien in Folge ohne Sieg ist die SGE in der Tabelle auf Rang acht abgerutscht, ein Dreier gegen den derzeit Sechsten Leverkusen wäre von großer Bedeutung, um den Anschluss an die Europapokalplätze nicht zu verlieren. Schmitt mahnte jedoch zur Ruhe: „Es bringt nichts, wenn wir emotional durch die Gegend rennen und jedem erzählen, wie wichtig das Spiel ist“, sagte der 32-Jährige und betonte: „Wir sind immer am Anschlag, was die Motivation angeht.“

Riera soll neuer Eintracht-Coach werden

Der etatmäßige U21-Coach sitzt seit der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller auf der Trainerbank, verlor mit seinem Team aber sowohl in der Champions League gegen Qarabag Agdam (2:3) und Tottenham (0:2) sowie in der Liga gegen Hoffenheim (1:3). Die Partie gegen Leverkusen könnte sein vorerst letztes Spiel mit den Profis sein - laut Medienberichten steht Eintracht Frankfurt kurz vor der Verpflichtung des spanischen Trainers Albert Riera, der derzeit den slowenischen Erstligisten NK Celje betreut.