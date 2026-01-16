Schuster über alte Bekannte beim FCA: "Teil des Gegners"

SID 16.01.2026 • 16:33 Uhr Für den Trainer in Freiburg kommt es im Duell mit Augsburg zu einem vorzeitigen Wiedersehen mit dem ehemaligen SC-Profi Michael Gregoritsch.

Dass es mit seinem ehemaligen Schützling und Augsburg-Neuzugang Michael Gregoritsch so schnell zu einem Wiedersehen kommt, war für Julian Schuster dann doch etwas überraschend. „Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns jetzt im direkten Duell gegenübersehen“, sagte der Trainer des SC Freiburg vor dem Wiedersehen mit dem Stürmer beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr).

Erst im Sommer hatte der 31 Jahre alte Gregoritsch nach drei Jahren in Freiburg der Bundesliga vorerst den Rücken gekehrt. Einem halbjährigen Intermezzo beim dänischen Klub Bröndby IF folgte dann die schnelle Rückkehr ins deutsche Oberhaus mit seinem Winterwechsel zum FCA. „Ich habe die Bundesliga sehr vermisst und bin sehr froh, wieder hier zu sein“, sagte der Stürmer nach seinem jüngsten Startelfeinsatz für den FCA gegen Union Berlin (1:1) am Donnerstag.

Die Freude über den Bundesliga-Rückkehrer empfindet nun auch Schuster. Eine Einschränkung schob der Coach dann noch hinterher: „Wir kennen uns sehr gut im Detail“, so der 40-Jährige. Während des Spiels seien Gregoritsch und weitere ehemalige SC-Profis in den Reihen der Augsburger‚ aber „alle Teil des Gegners, die wir bekämpfen wollen“, stellte der Freiburg-Coach vor dem besonderen Duell klar.