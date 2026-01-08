Schuster über HSV: "In der Liga angekommen"

SID 08.01.2026 • 16:06 Uhr Der Trainer des SC Freiburg erwartet zum Restart der Fußball-Bundesliga gegen den Aufsteiger eine schwere Aufgabe.

Mit dem Hamburger SV trifft der SC Freiburg zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) auf einen Aufsteiger - eine leichte Aufgabe erwartet Trainer Julian Schuster aber keineswegs.

„Ich glaube, dass sie in der Liga angekommen sind“, sagte Schuster, „sie sind mit Ball sehr variabel und sehr flexibel.“ Dies mache es für die Gegner „schwierig, defensiv Zugriff zu bekommen“.

Der HSV hat in den ersten 15 Spielen bislang 16 Punkte gesammelt, vier Zähler weniger als die Breisgauer. In der Auswärtstabelle bilden die Norddeutschen allerdings derzeit das Schlusslicht, in der Fremde gelang dem Team bislang noch kein Sieg.

„Es kann hilfreich sein, im eigenen Stadion zu spielen“, analysierte Schuster, die einzige Erklärung für die schwache Bilanz des HSV in Auswärtsspielen sei dies aber nicht.