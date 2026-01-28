Bundesliga: Leipzig bedient nach Pauli-Remis

SID 28.01.2026 • 05:43 Uhr RB Leipzig kommt beim FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinaus. Christoph Baumgartner beklagt Fehler im Spiel, auch Trainer Ole Werner ist „nicht happy“.

Christoph Baumgartner war bedient. Dass es für RB Leipzig beim Kellerkind FC St. Pauli am Ende nur zu einem 1:1 (0:0) gereicht hat, sei „schon sehr enttäuschend“, sagte der Österreicher angefressen.

Dabei war die Mannschaft von Trainer Ole Werner durch Yan Diomande (66.) in Führung gegangen und hatte weitere gute Möglichkeiten, doch in der Nachspielzeit kassierten sie noch den Ausgleich durch Martijn Kaars per Foulelfmeter (90.+3).

„Was uns aktuell fehlt“ monierte Baumgartner, sei mal ein „richtig gutes Spiel über 90 Minuten. Da muss man ganz ehrlich sein.“ Weil es im Kampf um die Champions League so eng zugeht, müssen jetzt gegen Mainz 05 und beim 1. FC Köln Siege her.

RB Leipzig: Auch Werner nicht glücklich

„Das sind schon Spiele, in denen wir jetzt auch wirklich punkten sollten. Und wenn wir das machen, dann sieht es vielleicht ganz gut aus. Aber wir wissen schon, dass wir dranbleiben müssen“, sagte Baumgartner.

Mit einem Sieg auf St. Pauli hätte Leipzig auf Platz vier zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart gehabt, so sind sie punktgleich mit dem Fünften.