Sensations-Tor verblüfft selbst Kollegen

SPORT1 10.01.2026 • 16:18 Uhr Bei der Bundesliga-Partie zwischen Heidenheim und Köln treffen die Gastgeber sehenswert zur zwischenzeitlichen Führung.

Nach einem Einwurf durfte Jan Schöppner flanken, im Strafraum setzte Pieringer gedankenschnell zu einem Fallrückzieher an und jagte den Ball im Fallen mit seinem rechten Fuß unter die Latte ins Kölner Tor.

Die Mitspieler können es kaum glauben

Ein sensationeller Treffer, der sogar die Mitspieler staunen ließ. Omar Traoré und Niklas Dorsch schlugen buchstäblich die Hände über dem Kopf zusammen. Sie konnten kaum glauben, was sie gerade gesehen hatten.

Für Pieringer war es der zweite Treffer im elften Saisonspiel.