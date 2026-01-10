Marvin Pieringer hat den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga-Partie am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Köln (JETZT im LIVETICKER) äußerst sehenswert in Führung gebracht.
Sensations-Tor verblüfft selbst Kollegen
Bei der Bundesliga-Partie zwischen Heidenheim und Köln treffen die Gastgeber sehenswert zur zwischenzeitlichen Führung.
Marvin Pieringer mit einem unfassbaren Treffer
© IMAGO/kolbert-press
Nach einem Einwurf durfte Jan Schöppner flanken, im Strafraum setzte Pieringer gedankenschnell zu einem Fallrückzieher an und jagte den Ball im Fallen mit seinem rechten Fuß unter die Latte ins Kölner Tor.
Die Mitspieler können es kaum glauben
Ein sensationeller Treffer, der sogar die Mitspieler staunen ließ. Omar Traoré und Niklas Dorsch schlugen buchstäblich die Hände über dem Kopf zusammen. Sie konnten kaum glauben, was sie gerade gesehen hatten.
Für Pieringer war es der zweite Treffer im elften Saisonspiel.
Das Tor stellte die Führung für die Gastgeber nach einer Viertelstunde dar, doch die Freude währte nur kurz. Drei Minuten später glückte Köln durch Eric Martel der Ausgleich.