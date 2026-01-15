Situation weiter "sehr ungemütlich": Mainz will nachlegen

SID 15.01.2026 • 14:35 Uhr Zuletzt gelang der ersehnte zweite Ligasieg, in Köln sieht Mainz-Trainer Fischer sein Team nun erneut in der Pflicht.

Der abstiegsgefährdete FSV Mainz 05 will nach dem lange ersehnten zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga am Dienstag über den 1. FC Heidenheim (2:1) rasch nachlegen. „Wir können uns darauf nicht ausruhen“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Auswärtspartie beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und betonte: „Die aktuelle Situation ist sehr ungemütlich. Wir konnten das ganze etwas stabilisieren. Aber gewonnen ist noch gar nichts.“

Seit Fischer Anfang Dezember das Traineramt des entlassenen Bo Henriksen übernommen hat, hat Mainz noch kein Pflichtspiel verloren. Durch den Sieg über den direkten Konkurrenten Heidenheim verließen die Nullfünfer zudem den letzten Tabellenplatz, stecken aber weiter tief in der Abstiegszone. Fischer hofft nun, dass der Erfolg gegen den FCH für die Partie in Köln einen „Push“ gibt.