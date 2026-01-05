Spiel gegen FC Bayern: Kovac bekommt plötzlich recht!

Vor gut zwei Monaten hat Borussia Dortmund beim FC Bayern eine knappe Niederlage kassiert - Trainer Niko Kovac beschwerte sich nach der Partie vehement über den Schiedsrichter. Nun wurde der Coach des BVB von höchster Stelle bestätigt.
FCB-Spiel? Späte Bestätigung für Kovac
Knut Kircher, seines Zeichens „Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH“, kritisierte die Leistung des überraschend angesetzten Referees Bastian Dankert im Interview mit dem kicker.
„Spielmanagement, Maßstäbe, Balance - das hat nicht gepasst. Das war unrund”, bemängelte der Schiri-Boss: „Da war mehr ein Auf und Ab zu erkennen als eine Linie.“
Schiri-Boss gibt Kritikern um Kovac recht
Kovac hatte erklärt, dass Dankert, der den Bundesliga-Klassiker zum ersten Mal leiten durfte, in der Partie „alles zerpfiffen“ habe und „so kleinlich“ vorgegangen sei. Unter anderem ein Tor von Harry Kane nach einem Zweikampf mit Serhou Guirassy hatte die Gemüter erhitzt.
Was die gezeigte Leistung nun für Dankert bedeute? „Mal schauen. Das Rückspiel wird er sicher nicht gleich wieder bekommen“, erklärte Kircher weiter.
„Hätte ich eine Kristallkugel, dann hätte ich vielleicht anders angesetzt“, meinte der einstige Schiedsrichter noch weiter. Gleichzeitig verteidigte er seine Entscheidung pro Dankert aber auch.
„Chance und Risiko liegen dicht beienander“
„Objektiv gab es viele Indizien, dass Bastian reif war für dieses Spiel. Und nichts sprach dagegen, dabei bleibe ich. Am Ende liegt es dann immer auch am Aktiven selbst, welche Leistung er bringt. Und Chance und Risiko liegen dicht beieinander.“
Dankert, „da haben die Kritiker recht“, sei das Spiel nicht aus den Hand geglitten: „Eine gelungene Spielleitung auf dieser Bühne wäre eine tolle Bestätigung für ihn gewesen. Aber die besondere Aufmerksamkeit einer solchen Partie birgt eben immer auch ein gewisses Risiko.“