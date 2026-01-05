Spiel gegen FC Bayern: Kovac bekommt plötzlich recht!

SPORT1 05.01.2026 • 14:39 Uhr Niko Kovac bekommt Monate später von höchster Stelle plötzlich recht - es geht um ein BVB-Spiel gegen den FC Bayern und brisante Kritik.

Vor gut zwei Monaten hat Borussia Dortmund beim FC Bayern eine knappe Niederlage kassiert - Trainer Niko Kovac beschwerte sich nach der Partie vehement über den Schiedsrichter. Nun wurde der Coach des BVB von höchster Stelle bestätigt.

Knut Kircher, seines Zeichens „Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH“, kritisierte die Leistung des überraschend angesetzten Referees Bastian Dankert im Interview mit dem kicker.

„Spielmanagement, Maßstäbe, Balance - das hat nicht gepasst. Das war unrund”, bemängelte der Schiri-Boss: „Da war mehr ein Auf und Ab zu erkennen als eine Linie.“

Schiri-Boss gibt Kritikern um Kovac recht

Kovac hatte erklärt, dass Dankert, der den Bundesliga-Klassiker zum ersten Mal leiten durfte, in der Partie „alles zerpfiffen“ habe und „so kleinlich“ vorgegangen sei. Unter anderem ein Tor von Harry Kane nach einem Zweikampf mit Serhou Guirassy hatte die Gemüter erhitzt.

Was die gezeigte Leistung nun für Dankert bedeute? „Mal schauen. Das Rückspiel wird er sicher nicht gleich wieder bekommen“, erklärte Kircher weiter.

„Hätte ich eine Kristallkugel, dann hätte ich vielleicht anders angesetzt“, meinte der einstige Schiedsrichter noch weiter. Gleichzeitig verteidigte er seine Entscheidung pro Dankert aber auch.

„Chance und Risiko liegen dicht beienander“

„Objektiv gab es viele Indizien, dass Bastian reif war für dieses Spiel. Und nichts sprach dagegen, dabei bleibe ich. Am Ende liegt es dann immer auch am Aktiven selbst, welche Leistung er bringt. Und Chance und Risiko liegen dicht beieinander.“