Spieler des Tages: Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

SID 11.01.2026 • 11:23 Uhr Der Nationalspieler unterstreicht seine WM-Ambitionen mit einem Doppelpack - zur Verwunderung von Deniz Undav.

Deniz Undav war beinahe sprachlos, Jamie Lewelings Qualitäten als Vollstrecker überraschten ihn komplett. „Wenn ihr wüsstet, wie schlecht er die letzten Tage geschossen hat“, sagte Undav über die Trainingsleistungen seines Kollegen, der beim 4:1 (4:0)-Erfolg des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen mit zwei Treffern geglänzt hatte: „Dann würdet ihr das gar nicht glauben.“

In der BayArena schlug Leweling allerdings eiskalt zu - und unterstrich damit seine Ambitionen auf einen Platz im deutschen WM-Kader. Leweling, schwärmte Undav, habe „eine Physis, der ist schnell“. Der 24-Jährige habe „eigentlich alles, was man als Fußballer haben muss“, betonte Undav, der seine Lobhudelei mit einem Augenzwinkern etwas abschwächte: „Nur nicht meine Technik.“

Und dennoch wollte der AFC Bournemouth angeblich 40 Millionen Euro in diesem Winter für Leweling zahlen. Der Nationalspieler machte am Samstagabend jedoch klar, dass er in Stuttgart bleiben wolle, VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth versicherte fast zeitgleich, dass die Schwaben ihn auch „behalten“ wollten.

Wenn Leweling aber derart weitermache, schaffe er sich einen „riesigen Markt“ für den Sommer, vermutete Undav. Der Rechtsaußen sei schließlich „ein perfekter Spieler für die Premier League. Er bringt körperlich alles mit, ich hoffe, dass er noch ein paar Nummern mehr hochgeht“.