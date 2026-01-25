Amiri verblüfft: "Ganz Fußball-Deutschland weiß, was Nadiem für ein geiler Kicker ist"

SID 25.01.2026 • 09:50 Uhr Nadiem Amiri fehlte in Köln und auch in der Trainingswoche krank. Bei der Rückkehr wird er zum Helden.

Nadiem Amiri konnte sich nach seinem Blitzwandel vom Krankheitsfall zum Helden im Abstiegskampf vor Lobeshymnen kaum retten. „Es ist Wahnsinn, was der Woche für Woche aufs Parkett bringt“, schwärmte Teamkollege Phillip Tietz: „Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland weiß, was Nadiem für ein geiler Kicker ist.“ Zugleich sei Amiri aber auch „menschlich einfach top - ein super Charakter. Ich verstehe mich blind mit ihm.“

Das Spiel in Köln hatte Amiri in der Vorwoche krankheitsbedingt verpasst, er wechselte erst am Freitag pünktlich zum Abschlusstraining vom heimischen Bett zurück auf den Rasen. „Es war einfach so, dass er ziemlich in den Seilen hing unter der Woche“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Deshalb war klar, dass es nur für etwa 30 Minuten reichen würde.“ Doch die Zeit genügte dem WM-Kandidaten nach seiner Einwechslung in der 65. Minute problemlos.

Mit seinen beiden Eckball-Vorlagen für die Treffer von Phillip Tietz (68.) und Stefan Bell (72.) sowie dem eigenen Tor vom Punkt (83., Handelfmeter nach Videobeweis) führte der deutsche Nationalspieler den FSV Mainz 05 nach Rückstand noch zum 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. Durch den zweiten Heim-Dreier nacheinander rückten die Rheinhessen auf den Relegationsplatz. „Jedes Spiel ist ein Finale jetzt“, sagte Amiri und gab damit gegenüber der Sportschau die Marschroute vor.