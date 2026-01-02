Zwangspause für Andréas Hountondji: Der Stürmer des FC St. Pauli hat einen Haarriss am linken Sprunggelenk erlitten und fehlt dem Fußball-Bundesligisten bis auf Weiteres. Dies gaben die Hamburger am Freitag bekannt.
St. Pauli muss auf Stürmer Hountondji verzichten
Eine Verletzung führt zur Zwangspause.
Andréas Hountondji (m.) traf gegen den FC Bayern
© AFP/SID/Alexandra BEIER
Hountondji, der mit vier Treffern der bisherige Top-Torschütze von St. Pauli ist, hatte die Blessur im letzten Bundesligaspiel des Jahres beim FSV Mainz 05 (0:0) erlitten. Die Kiezkicker um Trainer Alexander Blessin treffen zum Restart am 10. Januar auf RB Leipzig.