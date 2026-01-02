St. Pauli muss auf Stürmer Hountondji verzichten

SID 02.01.2026 • 13:13 Uhr Eine Verletzung führt zur Zwangspause.

Zwangspause für Andréas Hountondji: Der Stürmer des FC St. Pauli hat einen Haarriss am linken Sprunggelenk erlitten und fehlt dem Fußball-Bundesligisten bis auf Weiteres. Dies gaben die Hamburger am Freitag bekannt.