St. Pauli verpflichtet Taichi Hara

Taichi Hara kommt aus Japan zu den Hamburgern
© FC St. Pauli/SID
SID
Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat sich kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal offensiv verstärkt.

Wie die abstiegsbedrohten Hamburger am Samstag bekannt gaben, wechselt Stürmer Taichi Hara vom japanischen Erstligisten Kyoto Sanga ans Millerntor. Der Japaner soll neuen Schwung in eine der aktuell schwächsten Offensivreihen der Liga bringen.

„Taichi verkörpert mit seinen Fähigkeiten einen Spielertyp, den wir bislang nicht in unserem Kader hatten. Er kann als klassischer Zielspieler eingesetzt werden, bringt aber auch die technischen Voraussetzungen mit, um sich ins Kombinationsspiel einzuschalten. Das verschafft unserem Spiel zusätzliche Flexibilität“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Cheftrainer Alexander Blessin sieht im 26-jährigen einen Stürmer der „selbst torgefährlich werden kann und auch ein gutes Auge für seine Mitspieler mitbringt.“ Außerdem sei Hara „dank seiner Größe auch ein Faktor bei offensiven und defensiven Standards.“

