St. Paulis Kapitän Irvine erneut verletzt

Der Anführer der Hamburger hat erneut Probleme mit dem linken Fuß.
Jackson Irvine wird dem FC St. Pauli im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Beim Kapitän der Kiezkicker sind erneut Probleme am linken Fuß aufgetreten, dies teilte St. Pauli am Dienstag mit. 

Irvine hatte sich Ende April vergangenen Jahres aufgrund einer knöchernen Stressreaktion einer Operation am linken Fuß unterzogen und erst im Oktober schließlich sein Pflichtspielcomeback gegeben. Neun Spiele hat der 32 Jahre alte Australier seitdem absolviert.

