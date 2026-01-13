St. Paulis Kapitän Irvine erneut verletzt

SID 13.01.2026 • 16:12 Uhr Der Anführer der Hamburger hat erneut Probleme mit dem linken Fuß.

Jackson Irvine wird dem FC St. Pauli im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Beim Kapitän der Kiezkicker sind erneut Probleme am linken Fuß aufgetreten, dies teilte St. Pauli am Dienstag mit.