Testspiel heute live: RB Salzburg - FC Bayern live im TV, Stream und Liveticker

SPORT1 06.01.2026 • 12:00 Uhr Der FC Bayern tritt zu seinem einzigen Testspiel in der kurzen Winterpause an. Gegner ist RB Salzburg. Hier gibt‘s alle Infos zur Partie.

Die Winterpause ist vorbei, der FC Bayern nimmt die Arbeit wieder auf. Am heutigen Dienstag steht das erste und einzige Testspiel auf dem Programm, bevor es schon am kommenden Wochenende wieder mit der Bundesliga losgeht.

Der deutsche Rekordmeister tritt beim österreichischen Topklub RB Salzburg an. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Testspiel live: So können Sie Salzburg - Bayern verfolgen:

TV: -

- Livestream: FC Bayern TV PLUS

FC Bayern TV PLUS Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Das Spiel wird vom FC Bayern selbst übertragen, Fans müssen allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um die Partie verfolgen zu können. In Österreich kann das Spiel auch bei ServusTV empfangen werden.

Alternativ liefert SPORT1 im Liveticker alle Eindrücke vom Salzburg-Test.

FC Bayern auf dem Weg zur Meisterschaft

In der Bundesliga folgt dann am 11. Januar bereits das erste Pflichtspiel, Auftaktgegner ist der VfL Wolfsburg.

Die Münchner führen die Tabelle souverän an und sind bereits „Herbstmeister“, obwohl die Hinrunde offiziell noch nicht beendet ist. Insgesamt stehen für den Rekordmeister im Januar sieben Partien innerhalb von 21 Tagen auf dem Programm.