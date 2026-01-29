Werner-Abgang fix! Neues Kapitel in den USA

SID 29.01.2026 • 17:09 Uhr Der Vertrag zwischen RB Leipzig und Timo Werner ist aufgelöst. Künftig geht der Stürmer in der MLS auf Torejagd.

Ex-Nationalstürmer Timo Werner kehrt der Bundesliga wohl endgültig den Rücken und misst sich bei der Torejagd künftig mit Lionel Messi und Thomas Müller.

Der Angreifer verlässt RB Leipzig ein halbes Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit und schließt sich den San Jose Earthquakes aus der MLS an. Den erwarteten Transfer verkündeten die Sachsen am Donnerstag.

RB Leipzig verabschiedet Werner

„Timo Werner ist und bleibt unmittelbar mit der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig verbunden“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Werner verabschiedete sich mit warmen Worten: „Dieser Klub, die Fans und die Menschen im Umfeld haben mich geprägt – als Spieler und als Mensch. Das werde ich nie vergessen. Die letzten Monate waren zwar für mich persönlich herausfordernd, aber ich habe auch viel daraus gelernt und für die Zukunft mitgenommen.“

Werner, mit 113 Toren in 216 Pflichtspielen Leipzigs Rekordschütze, hatte bei RB keine sportliche Perspektive mehr. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der 29-Jährige für Leipzig lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Ein Tor gelang ihm nicht, an seine besten Zeiten knüpfte er nicht mehr an.

Werner verspricht den Fans gleich Titel

Mit großer Vorfreude schlug er wohl auch deshalb das neue Kapitel auf. Zu seinen Beweggründen für den Wechsel erklärte er auf der Website der Earthquakes: „Das Stadion und die Einrichtungen sind wunderschön. Außerdem hat es mich sehr beeindruckt, dass ein erfahrener Trainer wie Bruce, der in der Liga so erfolgreich ist, extra nach Deutschland geflogen ist, um mit mir über den Plan zu sprechen.“

Den Anhängern des MLS-Teams machte er gleich eine vollmundige Ankündigung: „Die Fans der Earthquakes können sich auf einen Spieler freuen, der in jedem Spiel auf dem Platz alles gibt. Bei jedem Verein, dem ich beigetreten bin, wollte ich einen Pokal gewinnen. Am Ende habe ich immer geliefert. Deshalb möchte ich nach San Jose kommen – um zu gewinnen.“

In der vergangenen Saison verpasste das Team die Playoffs als Zehnter.

In San José wird Werner mit einem geschätzten Marktwert von drei Millionen Euro der zweitteuerste Profi im Kader sein. Sein neuer Sturmpartner Cristian Arango soll sechs Millionen Euro wert sein. Weitere prominente Namen mit Europa-Vergangenheit sucht man in dem Kader vergeblich.

Werner war 2016 vom VfB Stuttgart erstmals zu RB gewechselt und stieg dort schnell zum Leistungsträger auf. In der Saison 2019/20 kam er in der Bundesliga auf 28 Tore. Der folgende Wechsel zum FC Chelsea, mit dem er 2021 die Champions League gewann, sorgte dann für einen Karriereknick.

Werner hält sich in Leipzig fit

Der 57-malige Nationalspieler kehrte 2022 zurück nach Leipzig, wurde nach anderthalb durchwachsenen Jahren an Tottenham Hotspur verliehen. In 41 Spielen gelangen ihm dort nur drei Tore. Seit Sommer 2025 stand Werner wieder im RB-Kader.