Titelkampf: Meijer sieht Bayern auf Leverkusen-Kurs

SID 08.01.2026 • 14:32 Uhr Für den Sky-Experten geht die Meisterschaft an den FC Bayern. Patrick Helmes traut den Münchnern noch mehr zu.

Die Fußball-Bundesliga ist noch gar nicht wieder aus der Winterpause zurück, da legt sich Erik Meijer in Sachen Meisterschaft bereits fest: „Der FC Bayern wird ohne Niederlage Meister“, sagte der Sky-Experte am Donnerstag in einer Presserunde. Damit würde dem deutschen Rekordmeister etwas gelingen, was bislang nur Meijers früherem Klub Bayer Leverkusen vorbehalten war.

Dem Meister aus der Saison 2023/24 war es als erstem Bundesliga-Klub geglückt, den Titel ohne ein verlorenes Spiel zu gewinnen. Am Saisonende stand für das Team des damaligen Erfolgstrainers Xabi Alonso eine Serie von 51 Pflichtspielen ohne Niederlage. „Ich glaube, die Bayern waren damals angefressen, dass Leverkusen das zuerst so hinbekommen hat“, fügte Meijer hinzu.

Sein Experten-Kollege Patrick Helmes ist zudem zuversichtlich, dass der amtierende Meister diese Saison auch „reif für den Henkelpott“ sei. Voraussetzung sei allerdings, dass Trainer Vincent Kompany den Konkurrenzkampf im vergleichsweise kleinen Kader moderieren könne.

Alphonso Davies und Hiroki Ito sind nach ihren Verletzungen schon zurückgekehrt. Jetzt scharrt der seit Sommer verletzte Zauberfuß Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch mit den Hufen. „Es muss doch herrlich sein, du spielst bislang eine fast fehlerlose Saison und jetzt kommt auch ein Jamal Musiala zurück“, sagte Meijer. Der Nationalspieler musste bislang zusehen, wie Youngster Lennart Karl die Zuschauer begeisterte.