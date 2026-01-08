Toni Kroos? "Es gibt keinen auf seinem Level mehr"

Niklas Senger 08.01.2026 • 20:37 Uhr Jens Hegeler und Stefan Reinartz wurden nach ihrer Karriere mit der Packing-Methode erfolgreich. Besonderes Lob verteilen die beiden nun an Toni Kroos und den FC Bayern.

Stefan Reinartz und Jens Hegeler spielten einst gemeinsam bei Bayer Leverkusen. 2014 entwickelten die beiden Ex-Profis aber auch das Projekt „Packing“ - eine Methode zur Analyse von Fußballspielen, die als Grundlage zur Berechnung der Spielstärke von Spielern und Mannschaften dient.

Nachdem ihre Firma kürzlich für viele Millionen an das australische Unternehmen Catapult verkauft worden war, hoben Reinartz und Hegeler den inzwischen in Fußball-Rente gegangenen Toni Kroos nun als Musterbeispiel im Sinne des Packings hervor.

„Es gibt keinen auf seinem Level mehr“, sagte Reinartz im Gespräch mit dem Magazin 11 Freunde über Kroos. Mit Blick auf die durch Packing analysierten Daten erklärte er weiter: „Er hatte 90 überspielte Gegner pro Spiel, heute liegen die Besten mit Vitinha von PSG und Aleix García von Bayer 04 Leverkusen bei knapp 80, gefolgt von Kimmich (Joshua Kimmich; Anm. d. Red.) mit 70.“

Kroos? „Er war ein Stratege“

Kroos sei „ein Stratege“ gewesen: „Er wollte zuerst Kontrolle über den Ballbesitz erlangen. Und erst danach Tempo initiieren, indem er vertikale Pässe spielt oder Mitspieler in Szene setzt“, erklärte Reinartz.

Besonders wichtig für das Unternehmen sei indes auch „das Ranking der Vereine“. Das dürfte auch den FC Bayern freuen, der laut Packing „gerade das stärkste Team“ Europas sei. Gefolgt vom FC Arsenal auf Rang zwei und Manchester City auf dem dritten Platz.

Zur Bestimmung dieses Rankings bedient sich das Unternehmen unter anderem der Quoten auf dem Wettmarkt. Aus diesen Erwartungswerten werde rückwirkend die Leistungsstärke der Teams berechnet.

Bei der Analyse des deutschen Rekordmeisters stellte Hegeler eindeutige Stärken fest: „In unseren Daten sehen wir, dass sie viele Gegner überspielen, aber selbst wenig überspielt werden. Außerdem produzieren sie den höchsten Druck im Gegenpressing aller europäischen Mannschaften.“

Bayern? „Das ist sehr ungewöhnlich“

Insgesamt unterteilt Packing in sechs verschiedene Spielphasen: In Ballbesitz und gegen den Ball, Umschaltphasen offensiv und defensiv, Standards sowie eine Spielphase der zweiten Bälle.

Im nationalen Vergleich sind die Bayern in jeder Spielphase die herausragende Mannschaft. „Das ist sehr ungewöhnlich“, stellte Reinartz fest.