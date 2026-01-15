Frankfurt-Neuzugang "geht es beschissen"

SID 15.01.2026 • 17:01 Uhr Younes Ebnoutalib galt schnell als Sturmhoffnung, nun kassierte er einen herben Rückschlag. Toppmöller gewährt einen Einblick.

Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat nach der Verletzung von Younes Ebnoutalib einen Einblick in die Gefühlswelt seines Neuzugangs gegeben.

„Younes geht es beschissen“, sagte der Trainer zwei Tage, nachdem Ebnoutalib im Spiel beim VfB Stuttgart (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie erlitten hatte.

„Wie soll es ihm gehen? Er kommt hierhin, hat einen Traumstart und war gefühlt im Umfeld eine Art Hoffnungsträger“, führte Toppmöller weiter aus.

Der gebürtige Frankfurter, der vom Zweitligisten SV Elversberg gekommen war, hatte gleich bei seinem Debüt gegen Borussia Dortmund (3:3) getroffen. Nun fehlt er der SGE in den kommenden Wochen. „Es ist bezeichnend für die ganze Saison“, sagte Toppmöller.

Im wichtigen Auswärtsspiel bei Werder Bremen zum Rückrundenauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr) fehlen der Eintracht auch krankheitsbedingt Mario Götze sowie weiterhin Hugo Larsson, Afrika-Cup-Rückkehrer Farès Chaibi und die zuletzt angeschlagenen Nathaniel Brown und Can Uzun kehren voraussichtlich in den Kader zurück.