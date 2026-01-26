TSG-Siegesserie: Königsklasse für Ilzer nur ein "schöner Traum"

SID 26.01.2026 • 11:43 Uhr Der Trainer der TSG Hoffenheim glaubt dazu nicht, dass das Nachholspiel bei Werder Bremen erneut verlegt werden muss.

Die drei bisherigen Bundesligapartien im neuen Jahr hat die TSG Hoffenheim allesamt gewonnen, in der Tabelle stehen die Kraichgauer auf Rang drei - mit der Champions League möchte sich Trainer Christian Ilzer aber weiterhin nicht beschäftigen. „Es sind schöne Träume“, sagte der 48-Jährige vor dem Nachholspiel bei Werder Bremen am Dienstag (20.30 Uhr/Sky), aber: „Für uns ist es wichtig, uns auf das zu fokussieren, was wir tagtäglich beeinflussen können.“

In der Vorsaison beinahe abgestiegen, sei der Erfolg der Mannschaft nun „genauso schwer zu moderieren wie die Talsohle“, gestand der Österreicher: „Es ist nicht so, dass uns langweilig wird, wir haben genug zu tun. Wir wollen den Flow und das gute Gefühl behalten.“