Bundesligist verkündet Coup mit U17-Weltmeister!

TSG verkündet Coup mit Weltmeister

Die TSG Hoffenheim kann einen umworbenen Youngster langfristig an sich binden.
Max Moerstedt bleibt der TSG Hoffenheim treu
© IMAGO/STEINSIEK.CH
SID
Die TSG Hoffenheim kann einen umworbenen Youngster langfristig an sich binden.

Die umworbene Stürmerhoffnung Max Moerstedt bleibt Bundesligist TSG Hoffenheim treu. Der 19-Jährige, der 2023 mit der deutschen U17 Welt- und Europameister wurde, hat seinen Vertrag bei den Kraichgauern „vorzeitig und langfristig verlängert“.

Konkretere Angaben machte die TSG nicht. Der gebürtige Mannheimer spielt seit 2021 für die Hoffenheimer und gehört seit zwei Jahren dem Profikader an.

Deutscher U17-Weltmeister macht erste Bundesliga-Schritte

Bei der U19-Europameisterschaft im vergangenen Jahr sicherte sich Moerstedt den Titel des Torschützenkönigs. Aktuell gehört der Angreifer zum Kader der deutschen U20. In der laufenden Saison kam Moerstedt bislang in neun Bundesligapartien zum Einsatz. Insgesamt hat er 22 Begegnungen in der Bundesliga sowie sieben Spiele in der Europa League absolviert.

„Er hat sich frühzeitig für höhere Aufgaben empfohlen, ist Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt worden und hat seine Chancen genutzt“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Wir sind überzeugt davon, dass Max noch großes Entwicklungspotenzial besitzt.“

Moerstedt gab zu Protokoll, dass für ihn „trotz des Interesses anderer Vereine schnell klar“ war, dass er seinen „Weg hier weitergehen möchte“.

