„Ungeschlagen Meister“: Bayer feiert Bayern-Pleite

SID 25.01.2026 • 06:47 Uhr Die Leverkusener feiern den eigenen Heimsieg - und freuen sich auch über die Münchner Niederlage gegen Augsburg.

Als die Info über die Niederlage des FC Bayern die Runde machte, ging die Party auf der Leverkusener Nordtribüne so richtig los. „Ungeschlagen Meister“, schallte es wiederholt von den Rängen, die Stimmungsexplosion in der Nachspielzeit ließ auch die Bayer-Spieler nicht kalt: „Ich habe es schon mitbekommen“, sagte Kapitän Robert Andrich nach dem hart erkämpften 1:0 (1:0) gegen Werder Bremen: „Zwischendurch war es ein bisschen ruhiger. Und dann hat es einen Knall gegeben.“

Der Grund für den „Knall“: Durch die Niederlage des FC Bayern gegen den FC Augsburg (1:2) bleiben die Leverkusener (vorerst) die einzige Mannschaft, die in der Bundesliga-Geschichte ungeschlagen einen Meistertitel feiern konnte. In der historischen Saison 2023/2024 gelangen unter Erfolgscoach Xabi Alonso 28 Siege und sechs Remis.

„Das konnte man jetzt nicht unbedingt vorhersehen“, sagte Sportchef Simon Rolfes, angesprochen auf die Münchner Niederlage mit einem Lachen, „aber das zeigt einfach, wie außergewöhnlich es ist, eine Meisterschaft ohne Niederlage zu bestreiten.“