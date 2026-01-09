Union Berlin rechnet mit Spiel gegen Mainz

SID 09.01.2026 • 10:19 Uhr Die Köpenicker gehen trotz des Wetters von einer Austragung der Partie aus. In Fanklub-Kreisen wird zum gemeinsamen Schneeschippen aufgerufen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin sieht das Aufeinandertreffen mit dem FSV Mainz 05 trotz der Wetterbedingungen nicht gefährdet. „Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass das Spiel stattfindet“, sagte Vereinssprecher Christian Arbeit dem SID am Freitag. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Berlin und Brandenburg war am Morgen aufgehoben worden.

In Fanklub-Kreisen wurde laut Bild-Zeitung dazu aufgerufen, beim Schneeschippen zu helfen. „Aufgrund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen“, hieß es in dem Aufruf. „Vorsorglich könnt ihr auch gern euren Schneeschieber von zuhause mitbringen.“ Bereits am Donnerstag waren Fans und Mitarbeitende vor der Alten Försterei im Einsatz.