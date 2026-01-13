Union Berlin verbucht erneuten Rekordumsatz - Rückgang geplant

SID 13.01.2026 • 17:49 Uhr Der Verein aus Köpenick veröffentlicht seine wirtschaftlichen Kennzahlen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht finanziell weiterhin solide dar. Das geht kurz vor dem 60-jährigen Vereinsjubiläum aus den veröffentlichten wirtschaftlichen Kennzahlen hervor. So verbuchte Union in der Spielzeit 2024/25 einen abermaligen Rekordumsatz in Höhe von 191,66 Millionen Euro. In der Vorsaison waren es 186,39 Millionen Euro gewesen.

Der ausgewiesene Gewinn beträgt 0,45 Millionen Euro (2023/24: 1,09 Millionen Euro). Das positive Eigenkapital konnte von 2,91 Millionen Euro auf 8,07 Millionen Euro gesteigert werden. Für die laufende Saison 2025/26, die zweite in Folge ohne Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, plant Union mit Erträgen von rund 183,23 Millionen Euro. Der avisierte Konzernüberschuss werde voraussichtlich 0,48 Millionen Euro betragen.