Upamecano: „Kein Druck“ wegen Vertragsverlängerung

Der Abwehrchef des FC Bayern gibt sich entspannt, der Verein aber drängt auf eine baldige Lösung.

Abwehrchef Dayot Upamecano spielt in Sachen Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiter auf Zeit. „Für mich gibt es keinen Druck“, sagte der französische Fußball-Nationalspieler nach dem Testspielsieg der Münchner bei RB Salzburg (5:0), „wir reden, alles gut.“

Auch er hoffe allerdings, „dass es bald eine Lösung gibt und ich weitermachen kann“, bekannte der 27-Jährige, dessen auslaufendes Arbeitspapier der Rekordmeister gerne verlängern würde. „Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erst am vergangenen Sonntag bei einem Fanklub-Besuch.

Der Boss drückte dort aufs Tempo. „Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb darf sich das nicht wie Kaugummi ziehen“, betonte Dreesen: „Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben, denn es wird nicht besser.“

Upamecano meinte, es gebe da „keine Deadline“. Er spreche mit den Münchner Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund, den Rest regle sein Berater. „Alles gut mit allen, ich bin sehr, sehr zufrieden, für diesen großen Verein zu spielen, konzentriere mich auf mich und auf den Platz.“