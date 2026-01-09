Newsticker
Urlaub nach Afrika-Cup: Tapsoba fehlt Bayer gegen Stuttgart

Tapsoba: Urlaub statt Bundesliga

Der 26-Jährige soll in der kommenden Woche wieder zum Team stoßen. Alejandro Grimaldo ist fit.
War beim Afrika-Cup im Einsatz: Edmond Tapsoba
War beim Afrika-Cup im Einsatz: Edmond Tapsoba
© IMAGO/SID/Sebastian Frej
SID
Abwehrspieler Edmond Tapsoba wird Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen im ersten Spiel des neuen Jahres gegen den VfB Stuttgart noch fehlen. Der 26-Jährige hat nach dem Aus mit Burkina Faso beim Afrika-Cup „ein bisschen Urlaub“ bekommen, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Bundesliga-Partie am Samstagabend (18.30 Uhr): „Er hat ein bisschen Ruhe mit der Familie. Er kommt nächste Woche zurück.“

Auch Ibrahim Maza (Algerien), Christian Kofane (Kamerun) und Eliesse Ben Seghir (Marokko), die mit ihren Nationen allesamt noch im Turnier sind, fehlen aufgrund des Afrika-Cups. Ansonsten kann Hjulmand in dem wegweisenden Spiel aber fast aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt angeschlagene Führungsspieler Alejandro Grimaldo ist nach der Weihnachtspause wieder fit, auch Loïc Badé und Ernest Poku stehen bereit.

Mit dem VfB gastiert ein direkter Konkurrent um die Champions-League-Ränge im Rheinland, die Bedeutung der Partie ist Hjulmand bewusst. „Ich liebe diese Spiele gegen Top-Mannschaften“, sagte Hjulmand, ein Sieg gegen Teams wie Stuttgart, Dortmund oder Leipzig biete immer „super Möglichkeiten“, sich „Luft zu verschaffen“. Bayer startet mit 29 Punkten als Tabellendritter in das neue Jahr.

