Urlaub nach Afrika-Cup: Tapsoba fehlt Bayer gegen Stuttgart

SID 09.01.2026 • 14:19 Uhr Der 26-Jährige soll in der kommenden Woche wieder zum Team stoßen. Alejandro Grimaldo ist fit.

Abwehrspieler Edmond Tapsoba wird Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen im ersten Spiel des neuen Jahres gegen den VfB Stuttgart noch fehlen. Der 26-Jährige hat nach dem Aus mit Burkina Faso beim Afrika-Cup „ein bisschen Urlaub“ bekommen, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Bundesliga-Partie am Samstagabend (18.30 Uhr): „Er hat ein bisschen Ruhe mit der Familie. Er kommt nächste Woche zurück.“

Auch Ibrahim Maza (Algerien), Christian Kofane (Kamerun) und Eliesse Ben Seghir (Marokko), die mit ihren Nationen allesamt noch im Turnier sind, fehlen aufgrund des Afrika-Cups. Ansonsten kann Hjulmand in dem wegweisenden Spiel aber fast aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt angeschlagene Führungsspieler Alejandro Grimaldo ist nach der Weihnachtspause wieder fit, auch Loïc Badé und Ernest Poku stehen bereit.