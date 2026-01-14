Vergleich zu Neuer: Rückendeckung für SGE-Keeper Santos

SID 14.01.2026 • 15:03 Uhr Der Torhüter des Fußball-Bundesligisten soll trotz seines Patzers in Stuttgart seinen Stammplatz behalten.

Trotz seines schwerwiegenden Patzers bei der 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart am Dienstag setzt Eintracht Frankfurt im Tor weiter auf Keeper Kaua Santos.

„Es gibt für mich keinen Zweifel“, sagte SGE-Torwarttrainer Jan Zimmermann in einer Medienrunde am Mittwoch. „Fehler gehören dazu“, führte der 40-Jährige aus, bei Torhütern seien sie meist „sehr gravierend.“ Es gehe jedoch um „die grundsätzliche Leistungsfähigkeit.“

Zimmermann erinnerte zudem an die Anfangsjahre von Manuel Neuer bei Schalke 04: „Er wurde gefeiert für eine mutige, moderne, neue Spielweise, dann kam die Delle.“ Obwohl der spätere mehrmalige Welttorhüter in der Kritik gestanden habe, habe er durchgespielt. „Es ist unbestritten, dass seine Karriere nicht so schlecht verlaufen ist“, fügte Zimmermann hinzu.