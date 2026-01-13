Newsticker
Verletzung beim Afrika-Cup: Tapsoba fehlt Bayer wochenlang

Der Innenverteidiger ist mit einer Verletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und fehlt seinem Klub zur Unzeit.
Schied mit Burkina Faso früh aus: Edmond Tapsoba
© IMAGO/SID/SFSI
SID
Der Innenverteidiger ist mit einer Verletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und fehlt seinem Klub zur Unzeit.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Wie die Werkself am Dienstagabend mitteilte, ist der Nationalspieler aus Burkina Faso mit einer Muskelverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und wird voraussichtlich für zwei bis drei Wochen fehlen.

Tapsoba war mit seinem Heimatland vor einer Woche in Marokko im Achtelfinale an der Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) gescheitert. Anschließend erhielt der 26-Jährige von Bayer-Trainer Kasper Hjulmand Urlaub. Seinem Klub fehlt Tabsoba nun zur Unzeit. Bis Anfang Februar zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli stehen noch fünf weitere Pflichtspiele an, darunter die finalen Champions-League-Partien in der Ligaphase bei Olympiakos Piräus (20. Januar) und gegen den FC Villarreal (28. Januar).

