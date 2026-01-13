Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Wie die Werkself am Dienstagabend mitteilte, ist der Nationalspieler aus Burkina Faso mit einer Muskelverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und wird voraussichtlich für zwei bis drei Wochen fehlen.
Verletzung beim Afrika-Cup: Tapsoba fehlt Bayer wochenlang
Der Innenverteidiger ist mit einer Verletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und fehlt seinem Klub zur Unzeit.
Schied mit Burkina Faso früh aus: Edmond Tapsoba
© IMAGO/SID/SFSI
Tapsoba war mit seinem Heimatland vor einer Woche in Marokko im Achtelfinale an der Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) gescheitert. Anschließend erhielt der 26-Jährige von Bayer-Trainer Kasper Hjulmand Urlaub. Seinem Klub fehlt Tabsoba nun zur Unzeit. Bis Anfang Februar zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli stehen noch fünf weitere Pflichtspiele an, darunter die finalen Champions-League-Partien in der Ligaphase bei Olympiakos Piräus (20. Januar) und gegen den FC Villarreal (28. Januar).