Verstärkung im Abstiegskampf: Heidenheim leiht Stergiou aus

SID 15.01.2026 • 13:22 Uhr Leonidas Stergiou wechselt vom VfB Stuttgart per Leihe zum 1. FC Heidenheim.

Der 1. FC Heidenheim, derzeit Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga, hat sich für den Abstiegskampf mit dem Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou verstärkt. Wie der Klub von der Ostalb am Donnerstag bekannt gab, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart.

„Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt“, erklärte FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.