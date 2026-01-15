Newsticker
Verstärkung im Abstiegskampf: Heidenheim leiht Stergiou aus

Leonidas Stergiou wechselt vom VfB Stuttgart per Leihe zum 1. FC Heidenheim.
Der 1. FC Heidenheim, derzeit Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga, hat sich für den Abstiegskampf mit dem Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou verstärkt. Wie der Klub von der Ostalb am Donnerstag bekannt gab, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart.

„Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt“, erklärte FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Der Schweizer mit griechisch-serbischen Wurzeln spielt seit 2023 für den VfB, bei den Schwaben besitzt er noch einen Vertrag bis 2028. Heidenheim ist seine zweite Station in der Bundesliga. Für die schweizerische Nationalmannschaft lief er bislang sechs Mal auf.

