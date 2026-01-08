Vor Jahresauftakt: Anton will mit BVB um Titel spielen

SID 08.01.2026 • 07:14 Uhr Für den Nationalspieler Waldemar Anton ist der Druck in Dortmund normal. Er formuliert große Ziele.

Nationalspieler Waldemar Anton peilt vor dem Wiederbeginn der Bundesliga große Ziele mit Borussia Dortmund an.

„Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte“, sagte der Innenverteidiger dem kicker.

Kritik überrascht BVB-Star nicht

Der Tabellenzweite aus Dortmund muss zum Jahresauftakt am Freitag (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt antreten.