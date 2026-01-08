Newsticker
Vor Jahresauftakt: Anton will mit BVB um Titel spielen

BVB-Star reagiert auf Kritik

Für den Nationalspieler Waldemar Anton ist der Druck in Dortmund normal. Er formuliert große Ziele.
Waldemar Anton im BVB-Trainingslager in Marbella
© www.imago-images.de/SID/Bahho Kara
SID
Nationalspieler Waldemar Anton peilt vor dem Wiederbeginn der Bundesliga große Ziele mit Borussia Dortmund an.

„Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte“, sagte der Innenverteidiger dem kicker.

Kritik überrascht BVB-Star nicht

Der Tabellenzweite aus Dortmund muss zum Jahresauftakt am Freitag (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt antreten.

Neun Punkte liegt der BVB bereits hinter Spitzenreiter Bayern München. Dass im Dezember Kritik an der Spielweise und teilweise unbefriedigenden Ergebnissen aufgekommen war, überrascht Anton nicht. „Ich würde es auch nicht als Unruhe beschreiben, sondern als Druck“, sagte der 29-Jährige: „Der ist in Dortmund immer da.“

