Vor Jahresauftakt: Anton will mit BVB um Titel spielen

Nationalspieler Waldemar Anton peilt vor dem Wiederbeginn der Bundesliga große Ziele mit Borussia Dortmund an.
BVB-Star reagiert auf Kritik
Für den Nationalspieler Waldemar Anton ist der Druck in Dortmund normal. Er formuliert große Ziele.
Waldemar Anton im BVB-Trainingslager in Marbella
„Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte“, sagte der Innenverteidiger dem kicker.
Kritik überrascht BVB-Star nicht
Der Tabellenzweite aus Dortmund muss zum Jahresauftakt am Freitag (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt antreten.
Neun Punkte liegt der BVB bereits hinter Spitzenreiter Bayern München. Dass im Dezember Kritik an der Spielweise und teilweise unbefriedigenden Ergebnissen aufgekommen war, überrascht Anton nicht. „Ich würde es auch nicht als Unruhe beschreiben, sondern als Druck“, sagte der 29-Jährige: „Der ist in Dortmund immer da.“