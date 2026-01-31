"Weltklasse": Köln feiert Retter Schwäbe

SID 31.01.2026 • 06:27 Uhr Der 30-Jährige Marvin Schwäbe hat gegen Wolfsburg lange wenig zu tun - wird dann aber in den entscheidenden Momenten zum Helden.

Marvin Schwäbe ließ sich feiern, seine Mitspieler wussten genau, bei wem sie sich bedanken mussten. „Was der in den letzten Jahren hier macht, ist schon Weltklasse“, sagte Siegtorschütze Linton Maina, nachdem der Torhüter des 1. FC Köln den 1:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit mit zwei Glanztaten festgehalten hatte.

„Der hält uns zusammen, nicht nur auf dem Platz mit seinen Paraden, sondern auch neben dem Platz. Wir sind sehr froh, dass er unsere Nummer eins ist“, sagte Maina, der mit einer schönen Einzelaktion den Treffer des Abends erzielte (29.) - sich den Ruhm am Ende aber teilen musste.

Bundesliga: Schwäbe wird zum späten Helden

Und der Retter selbst? Gab sich bescheiden. „Am Ende ist es mein Job“, sagte Schwäbe mit Blick auf die vereitelten Riesenchancen von Kento Shiogai (90.+2) und Adam Daghim (90.+5). Bis in die Nachspielzeit hatte Schwäbe keinen einzigen gefährlichen Ball auf sein Tor bekommen, in den entscheidenden Momenten war der 30-Jährige zur Stelle.