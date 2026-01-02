Newsticker
Werder gibt Statement zu Boniface ab

Werder droht Boniface-Fiasko

Nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg wird Werder-Stürmer Victor Boniface von der Polizei angehalten. Dabei fordern die Fans die Polizei humorvoll auf, den Stürmer weiterfahren zu lassen.
SID
Nach Medienberichten über ein drohendes Saisonaus für Victor Boniface hat Werder Bremen das vorläufige Fehlen des Stürmers bestätigt. Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten am Freitag war der Nigerianer nicht dabei. Laut Klub-Angaben leidet er an einer Knieverletzung, die eine Teilnahme am Mannschaftstraining nicht möglich mache.

„Victor wird am 8. Januar zu dem Knieexperten Prof. Dr. Christian Fink nach Innsbruck reisen, um sich dort mit Blick auf eine mögliche Operation untersuchen zu lassen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Zuletzt hatte schon die Bild berichtet, dass Boniface das Saisonaus drohe. Das Knie des 25-Jährigen, der von Bayer Leverkusen für eine Saison ausgeliehen ist, ist vorbelastet. In Leverkusen steht er noch bis 2028 unter Vertrag.

