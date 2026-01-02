Werder gibt Statement zu Boniface ab

SID 02.01.2026 • 15:48 Uhr Victor Boniface droht bei Werder Bremen ein Fiasko. Der Nigerianer soll untersucht werden und könnte länger ausfallen.

Nach Medienberichten über ein drohendes Saisonaus für Victor Boniface hat Werder Bremen das vorläufige Fehlen des Stürmers bestätigt. Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten am Freitag war der Nigerianer nicht dabei. Laut Klub-Angaben leidet er an einer Knieverletzung, die eine Teilnahme am Mannschaftstraining nicht möglich mache.

„Victor wird am 8. Januar zu dem Knieexperten Prof. Dr. Christian Fink nach Innsbruck reisen, um sich dort mit Blick auf eine mögliche Operation untersuchen zu lassen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.