Winter-Transfers: FC Augsburg verstärkt sich dank Ligakonkurrent

SPORT1 22.01.2026 • 12:43 Uhr Der FC Augsburg verstärkt sich für die Rückrunde. Der Bundesligist reagiert damit auf verletzungsbedingte Ausfälle.

Der FC Augsburg hat auf seine personellen Probleme in der Defensive reagiert und Innenverteidiger Arthur Chaves vom Ligarivalen TSG Hoffenheim ausgeliehen. Der 24-Jährige kommt bis Saisonende zum Tabellen-15., der aktuell auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima verzichten muss.

„Durch die verletzungsbedingten Ausfälle war für uns klar, dass wir uns in der Abwehr personell noch einmal verstärken möchten“, sagte Sportdirektor Benni Weber.

Chaves sei ein „zweikampfstarker Innenverteidiger, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt und auf allen drei Positionen in der Kette spielen kann. Er kennt die Bundesliga bestens und kann uns daher sofort weiterhelfen.“

Chaves „ein großartiger Teamplayer und Charakter“

Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker attestierte dem gebürtigen Brasilianer eine „robuste Spielweise“ und „hohen Einsatzwillen“.

Chaves sei „ein großartiger Teamplayer und Charakter“, der in Augsburg die Einsatzzeit bekommen könne, die er bei der TSG zuletzt nicht hatte.

Chaves steht in Hoffenheim seit Sommer 2024 und noch bis 2029 unter Vertrag. Er bestritt 39 Pflichtspiele für die Kraichgauer (zwei Tore) und lief sechsmal für Brasiliens U23-Nationalmannschaft auf.