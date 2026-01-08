Wintereinbruch: Frankfurt gegen BVB nicht gefährdet

SID 08.01.2026 • 12:13 Uhr Laut Angaben der Eintracht soll die Partie wie geplant stattfinden. Der gastgebende Klub bleibt aber wachsam.

Der Wintereinbruch in Deutschland soll den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga offenbar nicht gefährden. „Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann“, teilte Eintracht Frankfurt mit.

Die SGE empfängt am Freitag (20.30 Uhr) Borussia Dortmund zum Auftakt ins neue Jahr.