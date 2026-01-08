Wintereinbruch: Frankfurt gegen BVB nicht gefährdet

Der Wintereinbruch in Deutschland soll den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga offenbar nicht gefährden. „Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann“, teilte Eintracht Frankfurt mit.
Winterwetter: BVB-Spiel nicht gefährdet
Laut Angaben der Eintracht soll die Partie wie geplant stattfinden. Der gastgebende Klub bleibt aber wachsam.
Das Spiel in Frankfurt ist aktuell nicht gefährdet
Die SGE empfängt am Freitag (20.30 Uhr) Borussia Dortmund zum Auftakt ins neue Jahr.
Deutschland erwartet aktuell Sturmtief „Elli“, das in den kommenden Tagen aber vor allem Nord- und Ostdeutschland treffen soll. In Frankfurt soll der Schneefall am Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Regen übergehen. Die Eintracht habe trotzdem über den Stadionbetreiber „vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz“, um das Stadion von Schnee und Glätte zu befreien. Mit den Behörden und dem DWD stehe der Verein „in engem Austausch“.