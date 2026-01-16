Newsticker
Wolfsburg verleiht Skov Olsen an die Rangers

Wolfsburg gibt Stürmer ab

Der dänische Fußball-Nationalspieler Andreas Skov Olsen wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Das gaben beide Teams am Freitag bekannt.

Laut schottischen Medienberichten sicherten sich die Rangers eine Kaufoption.

Der Stürmer war im Januar 2025 für elf Millionen Euro vom FC Brügge zum VfL gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In 23 Pflichtspielen kam der 26-Jährige auf drei Treffer.

