Wolfsburg verpflichtet Shiogai von NEC Nijmegen

SID 20.01.2026 • 15:31 Uhr Der Japaner Kento Shiogai kommt aus der ersten niederländischen Liga.

Bundesligist VfL Wolfsburg hat den japanischen Offensivspieler Kento Shiogai verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis Juni 2030 in der Autostadt. Er kommt vom niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen.

„Kento ist ein junger und talentierter Spieler, der viel Potenzial mitbringt. Er zeichnet sich auf dem Platz durch Tempo, Intensität und starkes Pressing aus und verfügt über Tugenden, die sehr gut zum VfL Wolfsburg passen“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.