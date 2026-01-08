Champions League: Kovac will begeistern und nennt Saison-Ziel

SID 08.01.2026 • 15:25 Uhr Borussia Dortmund trifft zum Wiederbeginn der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt, die bisherige Saison stimmt die Verantwortlichen optimistisch.

Zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga gastiert Trainer Niko Kovac mit Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt - an den Ambitionen des BVB lässt der 54-Jährige im Vorfeld keine Zweifel: „Wir wollen natürlich dort ansetzen, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben“, sagte Kovac bei ran.

„Wir wollen erfolgreich Fußball spielen, wollen mit unserer Art und Weise unsere Fans begeistern. Wir wollen in die Champions League kommen und dafür müssen wir hart arbeiten.“

Kehl lobt Stabilität

Zuletzt verbrachte die Mannschaft mehrere Tage im Trainingslager im spanischen Marbella. „Ich hoffe, wir sind jetzt vollends vorbereitet auf die Bundesliga“, sagte Kovac. Die Schwarz-Gelben stehen nach 15 Spielen auf Rang zwei der Tabelle, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt jedoch bereits neun Punkte.

Sportdirektor Sebastian Kehl lobte insbesondere die aus seiner Sicht deutlich verbesserte Stabilität des Teams. „Saisonübergreifend haben wir nur eins der vergangenen 23 Ligaspiele verloren und auch die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen in den Griff bekommen“, sagte der 45-Jährige.