Ab Sommer: BVB holt Linksverteidiger Kaua Prates

SID 19.02.2026 • 14:57 Uhr Der erst 17 Jahre alte Brasilianer kommt von Cruzeiro Belo Horizonte und unterschreibt bis 2031.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison getätigt. Im Sommer stößt der junge Brasilianer Kaua Prates zum BVB. Der erst 17 Jahre alte Linksverteidiger kommt aus seiner brasilianischen Heimat von Cruzeiro Belo Horizonte und hat einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, teilten die Dortmunder am Donnerstag mit.